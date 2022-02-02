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Heyelan alarmı! Evler boşaltılıyor

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde, heyelan riski nedeniyle boşaltılan evlerin sayısı, 14'e yükseldi. Tahliye edilen yerlerden 36 kişi de güvenli yerlere yerleştirildi.
Heyelan alarmı! Evler boşaltılıyor

Ünye'nin İnkur Mahallesi'nde 1,5 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde hasar da oluşturdu. 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkisinde 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu. İlk etapta riskli 2 ev, boşaltılırken, 10 yapının da tehlikeli olduğu belirtildi. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından tespit edilen heyelan riski nedeniyle boşatılan ev sayısı, 14'e çıktı. Bu evlerde kalan 36 kişi ise güvenli yerlere yerleştirildi. AFAD ekiplerinin bölgedeki teknik incelemeleri de sürüyor.

'CAN KAYBI VE YARALIMZI YOK'

Ordu Valisi Tuncay Sonel, tehlike oluşturan 14 evde yaşayan 36 kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiğini belirterek, "Mahallemizde meydana gelen heyelandan 14 ev etkilendi. Can kaybı ve yaralımız yok şükür. Burada yaşayan 36 vatandaşımızı jandarmamız refakatinde güvenli yerlere taşıdık. Devletimizin tüm imkanları ile yöre insanımızın yanındayız. Gereğini yapıyoruz" dedi.

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