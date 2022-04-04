Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu açılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı Tüneli'nin bulunduğu bölgedeki heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacağını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu'nu açma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Güzergah yıkama işlemleri ise devam etmektedir. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de AA muhabirine, heyelandan sonra çalışmaların hızlı şekilde başladığını, özverili çalışmalar sonucunda yolun ulaşıma açılma aşamasına geldiğini belirtti.

Yolda yıkama ve temizleme çalışmasının sürdürüldüğünü aktaran Ümit, "Saat 16.00 gibi Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım, gidiş ve geliş ikişer şeritten olacak şekilde ulaşıma açılacak. Birer şeritte ise çalışmalar sürecek." dedi.

Vali Ümit, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.