  • BIST 2.300,20
  • Altın 911.121
  • Dolar 14.6985
  • Euro 16.1564
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 19 °C
»

Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.
Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde 2 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapanan yolun açılması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Karayolları ekiplerince yolun iki kesiminde, refüjde ve tünel tüplerinin üst kısmında bulunan toprak yığınları iş makinelerinin yardımı ile kaldırıldı.

Çalışmaların son aşamasında ise zeminde bulunan çamur temizlendikten sonra yol yıkandı.

Yıkama çalışmasının sona ermesiyle birlikte ulaşım yaklaşık 44 saat sonra çift yönlü iki şeritten açıldı.

Abant ve Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna verilen trafik, yoldaki dubaların kaldırılmasıyla otoyola yönlendirildi.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım kontrollü bir şekilde çift şeritten sağlanmaya başlandı.

Yolun açılmasıyla birlikte trafik dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza04 Nisan 2022 Pazartesi 15:33
  • Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama04 Nisan 2022 Pazartesi 15:32
  • 'Sinsi düşman' mayına karşı yeni milli çözümler geliyor04 Nisan 2022 Pazartesi 15:32
  • Ukrayna’ya 2 TIR’lık yardım malzemesi Büyükçekmece’den yola çıktı04 Nisan 2022 Pazartesi 15:32
  • Merkel, Ukrayna’nın 2008’de NATO’ya alınmama kararını savundu04 Nisan 2022 Pazartesi 15:31
  • Merkel, Ukrayna’nın 2008’de NATO’ya alınmama kararını savundu04 Nisan 2022 Pazartesi 15:31
  • Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu açılıyor04 Nisan 2022 Pazartesi 15:30
  • Twitter hisselerinde Musk rüzgarı04 Nisan 2022 Pazartesi 15:21
  • Bolu Dağı Tüneli saat 16.00'da ulaşıma açılacak04 Nisan 2022 Pazartesi 15:05
  • 'Sinsi düşman' mayına karşı yeni milli çözümler geliyor04 Nisan 2022 Pazartesi 14:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti