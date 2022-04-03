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Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor

Yolun Ankara istikametindeki toprak yığını da iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı.
Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması amacıyla Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ankara yönündeki toprak yığınlarını da yoldan temizledi.

Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı. Bölge, dron ile görüntülendi.

Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Otoyolun çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açılacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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