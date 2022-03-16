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Heyelanda kayaların yanına düştüğü 5 katlı bina tahliye edildi

Samsun'da toprak kayması sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları, 5 katlı binanın yanına düştü. Binadakiler tahliye edilirken, AFAD ekipleri bölgede önlem aldı.
Heyelanda kayaların yanına düştüğü 5 katlı bina tahliye edildi

Olay, saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Gökçe Kaya Sokak'ta meydana geldi.

5 katlı binada oturan apartman sakinleri, duydukları ses üzerine balkon ve pencerelere çıktı.

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarını gören vatandaşlar binayı terk ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen devriye görevindeki bekçiler, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

AFAD ekipleri de kısa sürede bölgeye gelirken, apartman sakinleri ekipler tarafından yakınlarının yanına yerleştirildi.

'BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYARAK EVDEN ÇIKTIK' 
Duydukları sesle büyük bir korku yaşadıklarını belirten apartman sakini Kadir Memiş, "Ben olay anında evdeydim, mutfakta oturuyorduk. Televizyon izlerken büyük bir gürültü duyduk.

Sonra kendimizi dışarı attık. Herkes aşağıya inmeye başladı. Evin arkasına geçip kaya parçalarını gördük. AFAD ekipleri sağ olsun geldi ve yardımcı oldu.

Daha öncesinde böyle bir şey olmamıştı. Taşın arasına su mu sızdı, bilemiyoruz. Allah'tan gece oldu, orada kimse yoktu. Allah korudu. Geceyi akrabalarımızda geçireceğiz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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