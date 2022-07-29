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Hicri yeni yıl yarın başlıyor

Hicri 1444 yılı, bugün akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak.
Hicri yeni yıl yarın başlıyor

Son Peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1444 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharremin ilk günü yarın başlayacak. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal, bu yıl ilk kez Asya kıtasının ortalarından itibaren görülecek.

Muharremde oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor.

Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10'uncu gününe denk gelen 8 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek.

Cuma hutbesinde Hz. Muhammed'in Medine'ye hicretinin önemine değinildi
Hicri yeni yıl için hazırlanan "Hicretimiz Rabbimize Olsun" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Allah'ın emirlerini yaymaya çalışan Hz. Muhammed ve ashabının Mekkeli müşrikler tarafından her türlü baskı, zulüm ve işkenceye maruz kaldıkları ve bunun neticesinde Medine'ye (Yesrib) hicret ettikleri anımsatılan hutbede, hicretle birlikte Yesrib'in Medine-i Münevvere'ye dönüştüğü belirtildi.

Hicretle birlikte medeniyetin güneşinin Medine'de doğduğu anlatılan hutbede, "Yesrib, aydınlanmış şehir oldu. Peygamber mescidi, ilim ve irfan yuvası oldu. Mescid içinde kurulan mektep Suffe'de yetişen ashab ile hem Medine'nin hem de Medine dışındaki belde ve şehirlerin aydınlanma süreci hızlandı. Hak, adalet, sevgi, merhamet ve kardeşlik gibi İslam'ın yüce değerleri oradan yayıldı dünyanın dört bir köşesine." ifadeleri kullanıldı.

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