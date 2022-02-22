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Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçına değinerek, "Burada 2-1'lik sonuçla kaybettiğimiz bir maç var. Rövanşı almak istiyoruz" dedi.
Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Kayserisporlu futbolcular antrenmanda kondisyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Önümüzde dozajı yüksek bir takımla karışılacağız. Trabzonspor, Beşiktaş, Konyaspor, Alanyaspor baktığınız zaman hepsini aldığınız zaman 8 maçlık serideyiz. Öncelikle Trabzonspor maçı var. Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynadığı maçın analizi bizim maçla aynı olmayacaktır. Burada 2-1'lik sonuçla kaybettiğimiz bir maç var. Rövanşı almak istiyoruz. Trabzonspor’a saygı gösteriyoruz. Türkiye liginde şampiyonluk yolunda rakibi kendisi. Bizde böyle bir takıma karşı en iyi futbolumuzu oynayıp güzel bir skorla Kayseri şehrimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"AVRUPA'YA EN KISA GİDİŞ YOLUMUZ TÜRKİYE KUPASI"

Avrupa kupalarına gitme konusunun sorulması üzerine deneyimli teknik direktör, "Bizimle birlikte birçok takımın Avrupa'ya gitme şansı var. Ama öncelikle matematiksel olarak alt sıralarla ilişkini keseceksin. Biz Trabzonspor'u yendiğimizde neden Avrupa hayali kurmayalım ama önce alt sıralarla alakamızı kesmemiz lazım. Bu matematiksel olmalı. Avrupa'ya gidebilme de matematiksel olarak mümkün olmalı. Ayaklarımızı yere sağlam basıp oyuncularımızı havaya sokmadan ki futbol ciddiyet ister. Bizim Avrupa'ya en kısa gidiş yolumuz Türkiye Kupası. Öteki yolu da maraton içinde neden gerçekleştirmeyelim ki? Ancak şu an konu Trabzonspor olmalı. Trabzonspor maçında takımımız ne yapabilir? Bertolacci, İbrahim ve Uğur yok. Bunlar önemli oyuncular. İyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Skordan çok vereceğimiz mücadele önemli" yanıtını verdi.

CARDOSO: ZOR BİR MÜSABAKA OLACAK AMA BİZİM DE HEDEFLERİMİZ VAR

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserisporlu futbolcu Miguel Cardoso ise "Önümüzde lig maçı var. Ligin lideri Trabzonspor ile karşılaşacağız. Çok zor bir müsabaka olacak ama bizim de hedeflerimiz var. Bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız. Önceliğimiz Trabzonspor maçı. Bu maçın sonrasında Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Beşiktaş'a karşı da elimizden geleni yapmak istiyoruz. O maç da Türkiye Kupası Yarıfinale çıkma adına zor bir maç olacak. O maçı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MANE: BU TARZ MAÇLARI OYNAMAYI SEVİYORUZ

Kaysersporlu futbolcu Carlos Mane de "Çok iyi bir takımız ve iyi oynuyoruz. Çok iyi bir hocaya sahibiz. Hocamız da bize doğru yerde doğru şekilde şans veriyor. İyi yoldayız. Doğru yolda ilerliyoruz. Önümüzde 2 önemli maçımız var. Maçları kazanabilecek, puan alabilecek kaliteli ve güzel bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Lidere karşı oynayacağız. Çok iyi bir rakip. Bizim de çok iyi bir takımımız var. Bu tarz maçları oynamayı seviyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Maça hazır olacağız" dedi.

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