  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.294
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto

ŞİŞLİ'de bulunan Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağının uygulamaya konulmasını protesto etti.
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, başörtüsü yasağını protesto eden Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) ile İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma (MAZLUMDER) üyeleri, Şişli'de bulunan Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplandı. Grup üyeleri, 'Başörtüsü Kimliğimizdir yasaklanamaz' yazılı pankart açtı. Ellerinde Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan grup üyeleri sloganlar atarak eylem yaptı.

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya “Karnataka eyaletinde başlayan başörtüsü yasağı, başörtüsü zulmü münferit bir vaka olarak görülmemelidir. Hindistan'da son yıllarda giderek artan Hindu milliyetçiliği Müslümanlara yönelik zulümlerin, baskılama çabalarının, bir şekilde Müslümanlara Hindistan'ı dar etme çabalarının aslında en somut tezahürüdür. Hindistan topraklarında 200 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Bu insanlar yüzyıllardır yaşadıkları bu topraklarda Hindu milliyetçiliğinin baskısı altında adeta yabancı muamelesi görmeye başladılar. Müslümanlara dönük baskılar, saldırılar, eziyetler, aşağılamalar sınırsız bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Mazlum-Der Başkanı Kaya Kartal “Hindistan her şeyden önce yüzlerce yıl İslam toprağı olarak varlığını sürdürmüş ve Müslümanların oraya çok ciddi değerler kattığı bir toprak. Bunu göz ardı etmemek lazım. Her ne kadar ulus bir devlete dönmüş olsa da içerisinden Mevdudileri, Hamidullahları çıkarmış bir topraktır. Oradaki topluluğun hiçbir şekilde eğilmeyeceğine inanıyoruz.  Çünkü oraya bir tohum atılmıştır. Muhakkak ki bu direniş olarak ve zafer olarak karşımıza çıkacaktır" dedi. 

Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: 3 ilde daha çocuk kalp merkezi açıldı19 Şubat 2022 Cumartesi 17:42
  • MSB: 13 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi19 Şubat 2022 Cumartesi 17:39
  • KEGM, İstanbul Boğazı'nda arıza yapan Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı19 Şubat 2022 Cumartesi 17:00
  • İhracattaki rekor kara kapılarından geçen araç sayılarına da yansıdı19 Şubat 2022 Cumartesi 16:49
  • Kars'ta olası çığa AFAD ve UMKE ortak tatbikatlarla hazırlanıyor19 Şubat 2022 Cumartesi 16:39
  • 'Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' Resmi Gazete'de19 Şubat 2022 Cumartesi 16:10
  • Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Langen'de anıldı19 Şubat 2022 Cumartesi 16:00
  • Emniyet teşkilatının caydırıcı gücü PÖH'ler her daim göreve hazır19 Şubat 2022 Cumartesi 15:37
  • Türkiye ile AB arasında 2018'den beri ilk kez parlamentolar arası toplantı yapılacak19 Şubat 2022 Cumartesi 15:00
  • Çankırı'da otobüsün devrildi: 2 ölü 27 yaralı19 Şubat 2022 Cumartesi 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti