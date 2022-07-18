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Hindistan yeni cumhurbaşkanını belirliyor

Hindistan'da milletvekilleri, ülkenin 15. cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy vermeye başladı.
Hindistan yeni cumhurbaşkanını belirliyor

Ülkenin 14. Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in görev süresinin 24 Temmuz'da dolması nedeniyle yerine gelecek isim, parlamentoda yapılan oylamada kararlaştırılıyor.

Seçim yarışı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) önderliğindeki seçim ittifakı Ulusal Demokratik İttifak (NDA) adayı Draupadi Murmu ile muhalefetin adayı, tecrübeli siyasetçi Yashwant Sinha arasında geçiyor.

Yaklaşık 4 bin 896 meclis üyesinin oy kullanacağı seçimin sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Hindistan'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından değil, parlamento ve eyalet meclisleri üyelerinden oluşan seçmen heyeti tarafından seçiliyor.

Ülkede cumhurbaşkanının konumu büyük oranda simgesel ancak cumhurbaşkanı, eğer ulusal seçimler net ve belirleyici sonuç vermez ise hükümeti kimin veya kimlerin oluşturacağına karar verilmesinde belirleyici rol oynuyor.

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