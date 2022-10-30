Hindistan'da köprü çöktü: Yüzlerce kişi nehre düştü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan ve ülkenin en uzun köprülerinden biri olarak bilinen asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, 81 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da facia niteliğinde bir olay yaşandı.

Gujarat eyaletinde yer alan Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerindeki asma köprü çöktü.

Yaşanan talihsiz durumun ardından yüzlerce kişi nehre düştü.

81 kişi öldü

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Yerel basın çökme anında köprüde tahminen 400'den fazla kişinin bulunduğu açıkladı.

Yaralıların götürüldüğü devlet hastanesinin üst düzey yöneticisi Amit Jhala yaptığı açıklamada, "30 kişinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun nehirden kurtarıldığını ve bazılarının hala kayıp olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

Onlarca kişinin yaralandığı kazada, kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.

Başbakan ekiplere talimat verdi

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Narendra Modi'nin kurtarma operasyonları için ekiplerin acil olarak seferber edilmesini istediği belirtilerek, durumun yakından takip edildiği ve olaydan etkilenenlere mümkün olan tüm yardımın yapılacağı ifade edildi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların çöken köprüye tutunarak yardım çığlığı attığı, bazılarının ise suya düştüğü görüldü.

6 aydır bakım olan köprü, 26 Ekim'de açılmıştı

230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz yönetimi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim'de yeniden kullanıma açıldığı belirtildi.

