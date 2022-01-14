  • BIST 2.056,00
  • Altın 786.72136
  • Dolar 13.5553
  • Euro 15.5061
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

Hindistan’da Müslümanlara soykırım çağrısında ilk tutuklama

Hindistan polisi, Uttarakhand eyaletinde, aralık ayında Hindu din adamlarının Müslümanlara soykırım çağrısı yapmasıyla ilgili bir kişiyi tutukladı.
Hindistan’da Müslümanlara soykırım çağrısında ilk tutuklama

Yüksek Mahkemenin eyalet yönetimini uyarmasının ardından Uttarakhand polisi, Müslümanlık'tan Hinduizm'e geçtiğini belirten, eski adı Wasim Rizvi olan, Jitendra Narayan Tyagi adlı bir kişiyi tutuklandığını duyurdu.

Eyaletin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık 2021'de düzenlenen etkinlikte, ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.

Yeni Delhi'de ise 19 Aralık 2021'de düzenlenen ayrı bir programda, Hindu liderlerin, Müslümanları hedef alarak "Hindistan'ı Hindu bir ulus yapmak için ölmek ve öldürmek" için yemin ettikleri aktarılmıştı.

Hindu din adamlarının Müslümanlara soykırım çağrısı, ülke içinden ve dışından geniş tepki çekmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı14 Ocak 2022 Cuma 16:05
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş '1001 Hatim'in duasını yaptı14 Ocak 2022 Cuma 16:04
  • Cansız kadın mankeni bacaya asıp hedef tahtası yaptılar14 Ocak 2022 Cuma 15:35
  • Hemşirelik öğrencisi Melike, sevgilisinin evinde balkondan düşüp öldü 14 Ocak 2022 Cuma 15:34
  • Türkiye-Ermenistan görüşmesi, Moskova’da gerçekleşti14 Ocak 2022 Cuma 15:22
  • Muharrem İnce: Seçim olsa yine Erdoğan kazanır14 Ocak 2022 Cuma 15:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz14 Ocak 2022 Cuma 15:08
  • İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava14 Ocak 2022 Cuma 14:49
  • Dünyada sayılı ülkede var! Türkiye bugün kullanmaya başlıyor14 Ocak 2022 Cuma 14:43
  • Yunanistan Başbakanı: ABD'nin desteğini çekmesi önemli değil14 Ocak 2022 Cuma 14:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti