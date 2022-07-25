  • BIST 2.549,74
  • Altın 989.105
  • Dolar 17.8362
  • Euro 18.2836
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 37 °C
  • Konya 26 °C
»

Hindistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu yemin etti

Hindistan’da 18 Temmuz’da yapılan oylama ile Cumhurbaşkanı seçilen Ulusal Demokratik İttifak (NDA) adayı Draupadi Murmu, yemin ederek göreve başladı.
Hindistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu yemin etti

NDTV'nin haberine göre, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) önderliğindeki seçim ittifakı NDA’nın adayı Murmu, ülkenin 15. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Parlamentoya seslenen Murmu, ilkokul eğitimi almanın çocukluk hayali olduğunu ve cumhurbaşkanlığı pozisyonuna seçilmesinin, Hindistan’da “yoksulların hayalleri olabileceğini ve bu hayalleri gerçekleştirebildiğini” gösterdiğini söyledi.

Konuşmasında gençlere de seslenen Murmu, “Cumhurbaşkanı olarak (size) desteğim tam.” dedi.

Cumhurbaşkanı Murmu, yemin töreni öncesi Mahatma Gandhi’nin Raj Ghat’da anıt mezarını ziyaret etti. Murmu, ardından görevden ayrılan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ile bir araya geldi.

Ülkede eski Cumhurbaşkanı Pratibha Patil'den sonra cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan ikinci kadın olan Murmu, daha önce Odişa eyaletinde bakan ve 2015 ila 2021 yılları arasında Carkand Valisi olarak görev yaptı.

Murmu, 18 Temmuz’daki seçimlerde muhalefetin adayı, tecrübeli siyasetçi Yashwant Sinha’yı geride bırakmıştı.

Hindistan'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından değil, parlamento ve eyalet meclisleri üyelerinden oluşan seçmen heyeti tarafından seçiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'yu görevden aldı25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:56
  • Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:55
  • Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:53
  • Tunus Cumhurbaşkanı Said’den yeni seçim yasası mesajı25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:50
  • İzmir'de makilik yangını25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:49
  • Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:47
  • İkinci el araç satıcılarına denetim25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:21
  • Kütahya'da çayır tırtılı ile mücadele başladı25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:12
  • Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:11
  • Tanju Özcan: CHP'den ihraç edilirsem mahkemeye gideceğim25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti