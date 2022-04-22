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Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra ziyarete açıldı 

Pandemi nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı. 29 Nisan Cuma günü ikindi namazına kadar görülebilecek kutsal emaneti ziyarete gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra ziyarete açıldı 

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, 2 yıl aradan sonra bugün ziyarete açıldı.

Açılışa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan katıldı.

Ziyaretçiler, cami içerisine alınmadan önce dualar okundu. Açılışın ilk gününde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar hem dua etti hem de duygulu anlar yaşadı.

2 YILDIR ÖKSÜZ KALDIK
Ziyarete gelen Nurten Tabaklı, "Bu gece hiç uyumadım desem yeri. Sabah erkenden geldik. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz.

Böyle bir yeri görmeyi Allah bize nasip etti. Her sene geliyorduk ama 2 senedir öksüz kaldık. Bugün çok mutluyuz" diye konuştu.

Sabah 06.00'da sıra için geldiğini söyleyen Aysun Özbek, "Heyecanlayız. İnşallah Kabe'ye gitmeyi de Allah nasip eder.

Çok güzel bir duygu. İçeride ağlamaktan hiçbir şey yapamıyorum. Rabbim herkese buraya gelmeyi nasip etsin" dedi.

Ziyarete gelen Samiye Acar da, "2 yıl aradan sonra burayı gelip ziyaret etmek çok güzel bir duygu. Ben de sabah 07.00'de geldim.

Beklemeye değer. Her zaman ziyarete geliyoruz. Bu 2 sene bize özlem duyurdu. Şimdi de içeriye özlemle gireceğiz, çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret saatlerinin hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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