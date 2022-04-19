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Hırka-i Şerif 2 yılın ardından ziyarete açılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif, cuma günü ziyarete açılıyor.
Hırka-i Şerif 2 yılın ardından ziyarete açılıyor

Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'in mübarek emaneti Hırka-i Şerif'i ramazan ayı başındaki koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ziyarete açmama kararı aldıklarını hatırlattı.

Vaka sayılarının düşmesiyle ramazan sonu olsa da Hırka-i Şerif'i ziyaret ettirmek istediklerini belirten Samir, "2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açmak için İstanbul Valiliği ile görüşme içerisindeydik. İstanbul Valiliğinin de desteğiyle bu sene 22 Nisan Cuma gününden 29 Nisan'a kadar Hırka-i Şerif'i vatandaşlarımıza 2 yılın ardından ziyarete açmaya karar verdik." diye konuştu.

Samir, bir hafta da olsa vatandaşlarla Hırka-i Şerif'i buluşturmanın önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Cuma günü saat 10.00'da yapılacak duanın ardından Hırka-i Şerif'e vatandaşlarımızı ziyarete almaya başlayacağız. Yalnız burada vatandaşlarımızdan önemli bir ricamız var. Vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına tam olarak riayet rica ediyoruz. Çünkü bu sene Kovid-19 salgınıyla ilgili cami içerisinde bulaş olmaması adına ziyareti daha tedbirli olarak yaptıracağız. Vatandaşlarımızdan da bu tedbirlere yüzde 100 riayet etmelerini istirham ediyoruz. Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açtığımız için çok mutluyuz. Hastalığın seyri bayağı hızla düştüğü için bir hafta da olsa vatandaşlarımızın ziyaret etmesini istedik. Sağ olsun İstanbul Valiliğimiz de destek veriyor. Biz cuma günü kavuşmayı bekliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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