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Hırsızları durduramayan güvenlik görevlisi o anları kaydetti

KAĞITHANE'de bir işyerine girerek binlerce lira değerinde sigara çalan şüphelileri güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi.
Hırsızları durduramayan güvenlik görevlisi o anları kaydetti

Kağıthane, Cendere caddesi üzerinde 25 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda bir minibüsle işyerine gelen hırsızlar, mağaza kapısını levye ile açarak içerde bulunan sigaraları çalarak olay yerinden kaçtı.


 

HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ


 

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin minibüsle geldikleri işyeri önünde bir süre durdukları daha sonra araçtan inerek içeri girdikleri görüldü. Hızla kasanın yanında bulunan sigara reyonuna yönelen hırsızların yüzlerce paket sigarayı dakikalar içinde geldikleri araca yükledikleri görüldü. Hırsızların daha sonra hızla kaçtıkları tespit edildi.


 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HEM DURDURMAYA ÇALIŞTI HEM DE VİDEO ÇEKTİ


 

Öte yandan hırsızlığa tanık olan yanda bulunan sitenin güvenlik görevlisinin bir yandan şüphelileri videoya çekip bir yandan onları durdurma çabası da görüntülere yansıdı. Güvenlik görevlisinin "Durun polis geliyor", "Bırakın çaldıklarınızı hırsızlar" diye bağırarak dakikalarca çırpındığı, ancak şüphelilerin bu bağırışlara aldırmadan hırsızlığa devam edip daha sonra kaçtıkları görüldü.


 

BİR KİŞİ YAKALANDI DİĞERLERİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ


 

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada olaya karışanlardan Ufuk C.B.(22)'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Ufuk C.B.'nin daha önceden iş yerinden hırsızlık suçundan 25 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Polis diğer şüphelerininde kimliklerini belirledi.


 

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelileri  yakalamak için operasyonlara devam ediyor.

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