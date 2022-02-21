  • BIST 2.032,44
  • Altın 827.265
  • Dolar 13.6181
  • Euro 15.4882
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Hırsızlığa girdiği camide imamı bıçakladı

Bursa'da, hırsızlık için camiye giren şüpheli, kendisini engellemeye çalışan imam Halil Okumuş'u 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.
Hırsızlığa girdiği camide imamı bıçakladı

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Canlılar Camii Kur'an kursuna hırsızlığa giren bir kişiyi camii imam hatibi Halil Okumuş engellemeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında hırsızlık şüphelisi, yanında getirdiği bıçakla Okumuş'u vücudunun 3 yerinden yaralayıp kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Halil Okumuş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü21 Şubat 2022 Pazartesi 09:35
  • Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar21 Şubat 2022 Pazartesi 09:35
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Şubat 2022 Pazartesi 09:28
  • İslam dünyasının ilmi meseleleri İstanbul'da ele alındı21 Şubat 2022 Pazartesi 09:27
  • Atama kararları Resmi Gazete'de21 Şubat 2022 Pazartesi 09:26
  • Ege ve Marmara Denizi'nde depremler21 Şubat 2022 Pazartesi 09:26
  • Konya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı20 Şubat 2022 Pazar 16:32
  • Bayrampaşa’da kafedekilere silahlı saldırı; 3 yaralı20 Şubat 2022 Pazar 16:17
  • Kaybolan balıkçının 35 gün sonra cesedi bulundu20 Şubat 2022 Pazar 15:56
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19'a yakalandı20 Şubat 2022 Pazar 15:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti