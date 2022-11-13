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Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 130 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan Ceylan K. hakkında 130 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Ceylan K. cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.
Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 130 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 11 Kasım 2022 tarihinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için operasyon yaptı. Operasyonda 70 adrese ekipler tarafından baskın yapıldı. Baskınlarda Kasten adam öldürmek suçundan 29 yıl 1 ay, Hırsızlık suçundan 18 yıl, Gasp suçundan 10'ar yıl kesinleşmiş  hapis cezalarıyla aranan hükümlüler bulunuyor. Yakalanan toplam hükümlü sayısı ise 39.

Polisin düzenlendiği operasyonda yakalanan Ceylan K.'nın  kesinleşen hapis cezası ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Ceylan K.'nın hırsızlık suçundan toplam 130 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Hükümlü Ceylan K. Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından cezasını çekmek üzere Cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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