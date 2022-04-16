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Hırsızlık şüphelilerine 'Bahar Temizliği' operasyonu

Bursa merkezli 4 ilde, hırsızlık şüphelilerine yönelik 'Bahar Temizliği' operasyonunda belirlenen adreslere şafak baskını düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Hırsızlık şüphelilerine 'Bahar Temizliği' operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 33’ü Bursa’dan olmak üzere toplam 40 farklı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için hareket geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, Eskişehir İzmir ve İstanbul’da çok sayıda adrese eş zamanlı şafak baskını düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de destek verdiği ‘Bahar Temizliği’ adı verilen operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırıldı.

Operasyonda aranan çok sayıda şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

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