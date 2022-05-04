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Hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi tutuklandı

Adana’da, 15 farklı olayda 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi tutuklandı

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 10 gün içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 15 ayrı hırsızlık olayında ev, iş yeri ve araçlardan yaklaşık 100 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 10 şüphelinin önce eşkalini, sonra da kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Serhat Asan’ın farklı tarihlerde kent merkezinde 6 ayrı motosiklet çaldığı ve bir otomobilden de hırsızlık yaptığı saptandı. Aslan’ın, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir apartmanın otoparkından motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serhat Asan’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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