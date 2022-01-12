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Hırsızlık şüphelisi, kuzeninin motosikletini de çalmış

Denizli'nin 3 ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
Hırsızlık şüphelisi, kuzeninin motosikletini de çalmış

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas, Acıpayam ve Çivril ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı ev ve iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, 7 şüphelileri tespit etti.

JASAT tarafından Acıpayam, Tavas ve Çivril ilçe jandarma komutanlıkları ekipleriyle önceki gün Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler Mertcan K. (20), İsmail Y. (17), Muhammet K. (23), Volkan K. (32), Birol T. (35), Erdoğan Ç. (30) ve Mustafa K. (30) evlerinde gözaltına alındı. Aramalarda çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda ev eşyası ele geçirildi. Çalınan bir motosiklet ise ormanda bulundu. Araştırmada, Mertcan K.'nin Acıpayam ilçesinde dayısının oğluna ait motosikleti çalıp ormana sakladığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikleti götürme ve girdikleri evlerden değerli eşyaları çalma anları yer alıyor. 'Hırsızlık', 'Adam öldürme', 'Yaralama', 'Uyuşturucu ticareti', 'Silahla tehdit' gibi suçlardan kaydı bulunan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından, suç işledikleri ilçelerdeki adliyelere sevk edildi. Şüphelilerden Birol T., Volkan K., Mertcan K. ile İsmail Y. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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