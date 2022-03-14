Hırsızlık şüphelisi maskeli kadınlar kamerada

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan daireye giren başları kapalı, maskeli 2 kadın 30 bin TL'lik ziynet eşyası ve para çaldı. Hırsızlar, sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İki kadın hırsız, site içerisinde bulunan bir daireye girdi. Evden 30 bin TL tutarındaki ziynet eşyası ve para çalan hırsızlar, ortadan kayboldu. Polis ekipleri, ev sakinlerinin ihbarı üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Daireye giren başları kapalı ve maskeli iki kadın hırsız, sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde iki kadının, bir süre kapı önünde beklediği, bir site sakini içeri girerken, onunla birlikte içeri girdiği görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, girdikleri dairedeki para ve altınları çaldıktan sonra, geldikleri gibi yaya olarak uzaklaşıyor.