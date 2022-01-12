Hırsızlık şüphelisinin evinin garajında 700 bin liralık çalıntı malzeme ele geçti

KAYSERİ'de otomobil bakım servisi ve lastik firmalarından hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüphelinin evinin garajından, yaklaşık 700 bin lira değerinde çalıntı eşya ele geçirildi.