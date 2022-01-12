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Hırsızlık şüphelisinin evinin garajında 700 bin liralık çalıntı malzeme ele geçti

KAYSERİ'de otomobil bakım servisi ve lastik firmalarından hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüphelinin evinin garajından, yaklaşık 700 bin lira değerinde çalıntı eşya ele geçirildi.
Hırsızlık şüphelisinin evinin garajında 700 bin liralık çalıntı malzeme ele geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil bakım servisi ve lastik satışı yapan firmalarından hırsızlık yapan 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi’nde operasyon düzenleyerek şüphelilerden A.M.S.’yi yakaladı. A.M.S.’nin evinin garajında yapılan aramada otomobil parçası, lastik ve bakır eşyaların bulunduğu yaklaşık 700 bin lira değerinde çalıntı eşya ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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