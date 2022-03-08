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Hırvatistan sınırında el konulan arkeolojik eserler Türkiye’ye iade edildi

Hırvatistan’ın Bajakovo Sınır Kapısı'nda Aralık 2021’de bir araçta el konulan arkeolojik eserler, Türkiye’ye iade edildi.
Hırvatistan sınırında el konulan arkeolojik eserler Türkiye’ye iade edildi

Hırvatistan’ın Uluslararası Kültür İş Birliği ve Avrupa İşleri Müdürü Anja Jelavic, arkeolojik eserleri, Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Burcu Özdemir'e teslim etti.

Büyükelçi Hızlan, "Kültürel hazineleri başarılı bir biçimde ele geçiren ve ülkemize teslimatını yapan Hırvatistan’a teşekkür borçluyuz.” dedi.

Hırvatistan tarafından 2019’da el konulan antik madeni paraların da 3 ay önce Türkiye’ye teslim edildiğini hatırlatan Hızlan, "Bu tür çalışmalar, iki ülke arasında kültürel mirasın korunduğu ve uluslararası anlaşmaların uygulandığı mükemmel bir iş birliği örneğidir.” diye konuştu.

Özdemir ise “Bu tür yasa dışı ihraç edilen kültürel miraslara el koyma, UNESCO sözleşmesine dayanan iş birliği neticesinde gerçekleştirilmektedir. Bugün Hırvat makamları, kültürel mirasın korunması ve yasa dışı ticaretinin engellenmesi adına imzalanan bu sözleşmenin önemini bir kez daha göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Vinkovci Şehir Müzesi yetkilisi arkeolog Hrvoje Vulic, Türkiye’ye iadesi yapılan eserlerin arasında milattan önce 6’ncı yüzyıla ait madeni paralar, nesneler, küçük heykeller ve yüzüklerin bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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