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Hisarcıklıoğlu: Mart ayında TOGG arabasını hep beraber göreceğiz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOGG fabrikamızı 29 Ekim'de Gemlik'te açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah nasip ederse de mart ayında inşallah Afyonkarahisar'da TOGG arabasını hep beraber göreceğiz” dedi.
Hisarcıklıoğlu: Mart ayında TOGG arabasını hep beraber göreceğiz

Afyonkarahisar'a bir dizi ziyaretler ve açılışlar için gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ilk olarak İscehisar ilçesinde Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın İscehisar temsilciliğini hizmete açtı. Burada iş insanlarına hitap eden Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar ve İscehisar’ın mermerin başkenti olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye’nin en büyük Mermer İhtisas OSB’si burada. Odamız Afyon mermerini, coğrafi işaret olarak da tescil ettirdi. Dünya çapında tanınan, bilinen bir markanız var. Hatta Vatikan'daki en önemli kilise olan San Pietro’da bile, İscehisar'ın mermerleri kullanılmış. Blok mermerde dünya lideriyiz. İhracatımız, yüzde 60’ı tabakalı işlenmiş halde olmak üzere, 2 milyar doları geçti. İşlenmiş mermerde İtalya ve Çin bizden önde olsa da bu alanda da gelişme içindeyiz. Öte yandan, en büyük pazarımız olan Çin’deki yavaşlamayla ve küresel resesyonla karşı karşıyayız” dedi.

İç pazarda inşaat sektörünün henüz tam toparlamadığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Bunlara ilaveten son dönemde elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın da etkisi altındayız. Ruhsatlandırma, harçlar ve devlet hakkı gibi maliyetleri artıran sorunlarımız mevcut. Biz blok mermeri 20 sent, tabaka mermeri 40 sent civarında satarken, İtalya işlenmiş mermeri 2 dolara gönderiyor. Tüm sıkıntılara rağmen, sektörde ürün işleme ve kalite artıyor, ihracat yapılan ülke sayısı büyüyor. Bu sektörde gidecek daha uzun bir yolumuz var. Hem bu bölgenin kalkınması hem de ülkemizin döviz ihtiyacının karşılanması için, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İscehisar temsilciliğinin kurdelesini kesen Hisarcıklıoğlu ve protokol üyeleri daha sonra Afyonkarahisar Valiliği'ne geçti. Burada heyete TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek de katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Yiğitbaşı, Hisarcıklıoğlu ve Çiçek'e hediye takdim etti. Valilik sonrasında Hisarcıklıoğlu ve heyet Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da bir müjde vermek istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Türk insanının 120 yıllık rüyası var, hayali var. 60 yıl önce yarım kalmış bir rüyamız var. Türkiye'nin otomobili. 2017'de bu görevi üstlendiğimiz 5 yıllık sürede şimdi dünya ile rekabet edebilecek, bütün hakları bizim olmak kaydı ve şartıyla inşallah TOGG fabrikamızı 29 Ekim'de Gemlik'te açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ve Allah nasip ederse de mart ayında inşallah Afyonkarahisar'da TOGG arabasını hep beraber göreceğiz” dedi.

TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek de dünyanın hızla değiştiğini, dünyada en hızlı değişen ülkelerin başında da Türkiye'nin geldiğini söyledi. Cemil Çiçek, "Eski yapılarla yeni sorunları çözmek, dünün güneşi ile bugünün çamaşırını kurutmak, eski bilgiyle yeni sorunları çözüme kavuşturmak mümkün değil. Nasıl karasabanla çiftçilik yapmıyorsak, bir kısım kamu hizmetlerimizi de klasik yol ve yöntemlerimizle çözmede zaman zaman devlet de sıkıntıya giriyor, hepimiz de sıkıntıya giriyoruz. Bu gelişme ve değişmelere paralel olarak hem mevzuatımızı hem de kurumlarımızı yeni baştan gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü kuralları da kurumları da ihtiyaçlar belirler” diye konuştu.

Çiçek'ten sonra konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın tarihi, meşhur ürünleri, kente katkı sunan değerleri anlattı.

Konuşmalardan sonra TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı yapıldı.

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