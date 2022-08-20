Hisarcıklıoğlu: Tarım ve hayvancılıkta tekelleşen ülkeler gelecekte dünyanın liderleri olacak

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada en stratejik sektörün tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, "Tarım ve hayvancılıkta tekelleşen ülkeler, dünyanın gelecekte liderleri olacak" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Rifat Hisarcıklıoğlu daha sonra Erzurum Ticaret Borsası’nda (ETB) arabuluculuk ve ortak pazarlama ajansı açılışına katıldı. ETB Başkanı Hakan Oral ile birlikte marka ve patent tescili alan ürünleri inceleyen Hisarcıklıoğlu, Erzurum'un bu alanda önemli adımlar attığını belirtti. ETB Başkanı Hakan Oral, coğrafi işaretli ürünlerde Erzurum'un Türkiye 8'incisi olduğunu kaydetti. Coğrafi işaretli ürünlerin önemine dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yöresel değerlerine sahip çıkmayanların yok olmaya mahkum olduklarını ifade etti.

DÜNYANIN 1 NUMARALI STRATEJİK SEKTÖRÜ

ETB üyelerine yaptığı işleri bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Yaptığınız iş dünyanın bir numaralı stratejik sektörü haline geldi, tarım ve hayvancılık. İki kötü örnek bize öğretti bunu. Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşında gördük ki ihmal eden ülkeler ne yapacağız diye şaşırdılar. Gelecek dönemde kendi kendine yeten, diğer topluluklara faydalı olan ülkeler tarım ve hayvancılıkta yetebilecek ülkeler dünyanın gelecekte liderleri de onlar olacaklar. En stratejik silah şu anda nedir derseniz, tarım ve hayvancılık derim. Sakın ha sakın bu meslekten vazgeçmeyin. Dünyanın nüfusu her yıl bir Türkiye artıyor. Dünyada her yıl 2 Türkiye kadar az gelirliden orta gelirli gruba dahil oluyor. Bunların hepsi tüketiyor hiçbiri üretmiyor. Doğan da tüketecek, orta sınıfa geçen de köyle şehirle alakasını kesen de tüketecek. Onun için bulunduğunuz meslek, yaptığınız meslek en hayırlı meslek. Sakın ha sakın günlük çalkantılardan, sıkıntılardan dolayı vazgeçmeyin. Tarım ve hayvancılıkta uğraşanlar dünyanın lideri olacak diyorum."

DEVRİM NİTELİĞİNDE İKİ İŞİMİZ VAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Türk tarımıyla ilgili devrim niteliğinde iki işi olduğunu ifade eden Hisarcıkıloğlu, "Birincisi lisanslı depolar. Artık ürünlerin sağlıklı şekilde depolanmasını sağlayacak lisanslı depoculuğu kurduk, öncülük yaptık. İnşallah özel sektör daha fazla yatırım yapacak gerek üretici gerek tüccar, sanayici lisanslı depolarla korunmuş olacak. Burada borsamız, TMO ile kurduğumuz bu lisanslı depoda ortağımız. Yani Erzurum Ticaret Borsası lisanslı depoculuğun ortağı. Peki bunu depoladık nasıl pazarlayacağız? Aynı Chicago Borsası, Londra Borsası gibi tarım ürünlerinin alınıp satıldığı bir borsa lazımdı. Bununla ilgili de Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı (TURİB) kurduk. Eskiden Chicago Borsası'nda buğdayın fiyatı şu denirken şimdi TÜRİB'de şu fiyat denmeye başladı. Herkes lisanslı depoya koyduğu malı, elektronik ortamda istediği şekilde satabiliyor. İster Kars'ta olsun, ister Newyork'ta, Paris'te olsun. Malı depoya teslim etti, belgeyi aldı, kalitesinin ne olduğu belli. İstediği yerde işlem yapabiliyor, istediği bankadan kredi alabiliyor. Yani ürünü elde etti, satma mecburiyeti yok. Depoya koyuyor, paraya ihtiyacı olduğunda, mal değerini bulduğunda satıyor. Bu konuda borsalarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Türk tarım piyasasına bu iki şeyi kazandırdıkları için" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından üyelerle görüş alışverişi basına kapalı olarak devam etti.