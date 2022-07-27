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Hisarcıklıoğlu: TOGG'un fabrikasının açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah bu sene 29 Ekim'de, bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.
Hisarcıklıoğlu: TOGG'un fabrikasının açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsası ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katılmak için Yozgat'a geldi. Yozgat Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, ardından ödül törenine geçti.

Ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasının açılışının 29 Ekim 2022'de yapılacağını belirterek, "Türk insanının büyük bir hayali vardı, 110 yıllık, 120 yıllık. Kendi otomobilini yapma hayali. 60 sene önce yarı yolda kaldık. O sebepten, bu sebepten. Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim'de, bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli, bütün hakları bizim olan Türkiye'nin olan otomobilini dünya piyasasına da sunmuş olacağız. Mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat'ın yollarında da TOGG'u göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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