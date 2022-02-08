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Hız çifti soğuklarda da sokak hayvanlarını unutmuyor

Ankara'da yaşayan Hız çifti, araçlarına doldurdukları mamalarla uzak bölgelerdeki sokak hayvanlarını besliyor.
Hız çifti soğuklarda da sokak hayvanlarını unutmuyor

Altındağ ilçesinde yaşayan iki çocuk sahibi ev hanımı 48 yaşındaki Saime ile emekli eşi 56 yaşındaki İzzet Hız, 7 yıldır haftanın 3 günlerini sokak hayvanlarına ayırıyor.

Soğuk kış günlerinde de sokak hayvanlarını unutmayan Hız çifti, araçlarıyla onlarca kilometre katederek Çubuk ve Akyurt bölgelerinde "can dostları"nın adeta imdadına yetişiyorlar.

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Saime Hız, AA muhabirine, eşiyle 7 yıldır düzenli olarak sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Hayatını sokak hayvanlarına adadığını ifade eden Hız, "Sadece Çubuk civarında 500'e yakın sokak hayvanını besliyorum. Bununla birlikte Akyurt ve Hasköy civarında da yemleme çalışması yapıyorum. Hayvanları Allah'ın yarattığını ve insanlara bir emanet olduğunu bilmek gerekiyor. Kediye ve köpeğe karşı alerjim olmasına rağmen bütün hayatım sokak hayvanlarına adadım ve hiç pişman da değilim. Eşimle birlikte aldığımız mamaları, topladığımız bayat ekmekleri buraya getirip can dostlarımızı besliyoruz. Son zamanlarda özellikle mama fiyatları ve yakıt fiyatlarının artması bizi zorluyor." dedi.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle de bölgede besleme çalışması yaptığını anlatan Hız, yaralı ya da bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettikleri hayvanları da Belediye tarafından yeni açılan Can Dostlar Kliniği'ne götürerek tedavilerini yaptırdıklarını kaydetti.

Çubuk Belediyesine klinik için teşekkür eden Hız, "Çok iyi bir gelişme bu gerçekten. En azından yaralı hayvan gördüğümüzde belediyeye müdahale ettirebileceğiz." diye konuştu.

Sokak hayvanlarının insanlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hız, herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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