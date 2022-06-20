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Hollanda askerlerine soykırım şerefine madalya!

Srebrenitsa soykırımı sırasında kendilerine sığınan Boşnak sivilleri Sırp güçlerine teslim ederek katliama göz yuman Hollandalı askerler için ülkede özel bir tören düzenlendi.
Hollanda askerlerine soykırım şerefine madalya!

Başbakan Rutte, birliğe yöneltilen eleştirileri haksız bularak askerlerden özür diledi. Savunma Bakanı Kajsa Ollongren de askerlere şeref ödülü verdi.

Hollanda hükümeti, Srebrenitsa soykırımı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bölgede görev yapan ve kendilerine sığınan Boşnak sivilleri Sırp güçlerine teslim ederek katliama göz yuman Hollandalı askerlerden özür diledi. Önceki gün, BM Barış Koruma Gücü kapsamında Srebrenitsa’da görevli askerler için organize edilen özel bir törende konuşan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, askerlerin ‘imkansız bir göreve’ gönderildiğini belirterek; Srebrenitsa soykırımından Hollandalı askerlerin değil, sadece Sırpların sorumlu olduğunu kaydetti.

Rutte ayrıca, Hollandalı birliğin ‘haksız eleştiri yağmuruna’ karşı dönemin siyasilerinden ve savunma bakanlığından çok az destek aldığını, askerlere yeterince sahip çıkılmadığını savundu. Törende Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren de askerlere şeref ödülü verdi.

KATİLLE SARMAŞ DOLAŞ

Srebrenitsalı Boşnak sivillerin sığındığı Hollandalı BM askerlerinin soykırımdaki rolü, aradan geçen yıllara rağmen tartışılıyor. Şehrin işgal edilmesinin ardından çekilen görüntülerde, Hollandalı komutan Thom Karremans’ın, 11 Temmuz 1995'te bir araya geldiği Sırp birliklerinin başındaki Ratko Mladic karşısında el pençe durduğu görülüyor.

Şehre giren Sırplara ateş açıldığı için Karremans'ın ifadesini alan Mladic'in, görüntülerin sonunda ise Karremans'a içki ısmarlaması ve ikilinin birlikte kadeh kaldırması dikkat çekiyor. Hollandalı komutan hiçbir zaman yaşananlar yüzünden yargılanmadı. 2007'de açılan davada, Lahey Bölge Mahkemesi Hollanda'yı suçlu bulmuştu. Srebrenitsa soykırımında 8372 Boşnak Müslüman, Sırplar tarafından katledilmişti.

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