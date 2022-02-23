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Hollanda'da Apple'a verilen ceza 25 milyon avroya yükseldi

Hollanda Tüketici ve Piyasa Kurumu'nun (ACM), Apple'ın arkadaşlık uygulaması geliştiricilere uyguladığı ödeme yöntemi kısıtlamaları nedeniyle verdiği cezayı 25 milyon avroya yükselttiği açıklandı.
Hollanda'da Apple'a verilen ceza 25 milyon avroya yükseldi

ACM'den yapılan açıklamada, Apple'ın ödeme yöntemi şartlarının arkadaşlık uygulaması geliştiricilere yönelik makul olmayan ve gereksiz bir engel oluşturduğu belirtildi.

Ocak 2022'de verilen ihlal kararı sonrası Apple'ın arkadaşlık uygulamaları için alternatif ödeme yöntemi oluşturmasına rağmen yapılan değişikliğin Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer alan mevcut uygulamaları kapsamaması sebebiyle cezanın 25 milyon avroya yükseldiği kaydedildi.

Uygulama geliştiricilerin yeni ödeme yöntemine geçebilmek için mevcut uygulamaları silerek yeniden App Store'a girmek zorunda kalmasını "engellemenin devam etmesi" olarak değerlendiren ACM, Apple'ın yaptığı değişikliği yeterli bulmadığını bildirdi.

Haftalık 5 milyon avro ceza
Ocak ayında arkadaşlık uygulaması üreten firmaların Apple dışı ödeme sistemi kullanmalarına müsaade edilmemesi sebebiyle 5 milyon avro ceza verilmiş, ödeme yöntemindeki kısıtlamalar kaldırılana kadar cezanın haftalık 5 milyon avro artarak devam edeceği belirtilmişti.

Kararda artışın en fazla 50 milyon avroya ulaşabileceği ifade edilmişti.

Apple, uygulama dışında ödeme yapmaya izin vermemesi ve çok yüksek komisyonlar alması sebebiyle birçok ülkede ceza ve yaptırımla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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