Hollanda'da şampiyon Ajax

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 33. haftasında konuk ettiği Heerenveen'i 5-0 yenen Ajax, bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Ajax, 19. dakikada Nicolas Tagliafico, 33. dakikada Steven Berghuis ve 38. dakikada Sebastien Haller'in (penaltıdan) attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Maçın 85. dakikasında Brian Brobbey, 90. dakikasında ise Edson Alvarez'le iki gol daha bulan Ajax, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Ajax, aldığı bu galibiyetle puanını 82'ye yükselterek bitime 1 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde etti. İkinci sıradaki PSV ise 78 puanda kaldı.