  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 8 °C
»

Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf Müslüman olduğunu açıkladı

Uzun yıllar İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu duyurdu.
Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf Müslüman olduğunu açıkladı

Instagram hesabından "İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim." paylaşımı yapan Seedorf, İslam'a katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Seedorf, "Bana İslam'ı tanıtan ve öğreten sevgilim Sophia'ya özellikle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Müslüman olması dolayısıyla yeni bir isim kullanmayacağını belirten Seedorf, ebeveynlerinin verdiği ismi kullanmaya devam edeceğini aktardı.

Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor İstanbul takımlarına kaybetmedi04 Mart 2022 Cuma 11:13
  • Futbol'da haftanın programı04 Mart 2022 Cuma 10:53
  • MotoGP'de 2022 sezonu yarın Katar'da başlıyor04 Mart 2022 Cuma 10:52
  • NBA'de Los Angeles derbisinin galibi Clippers04 Mart 2022 Cuma 10:52
  • Göztepe'nin konuğu Kasımpaşa04 Mart 2022 Cuma 09:34
  • Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu04 Mart 2022 Cuma 09:34
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu04 Mart 2022 Cuma 09:33
  • UEFA'dan flaş Belarus kararı03 Mart 2022 Perşembe 16:10
  • Milli motosikletçi Deniz Öncü sezona Katar'da başlayacak03 Mart 2022 Perşembe 13:59
  • IPC, Rus ve Belaruslu sporcuları Pekin Oyunları'ndan men etti03 Mart 2022 Perşembe 13:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti