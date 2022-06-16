Hollandalı santrafor Weghorst, Beşiktaş'tan 2 gün süre istedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İngiltere temsilcisi Burnley'in Hollandalı santraforu Wout Weghorst'u transfer etmek istediklerini ancak oyuncunun kendilerinden iki gün süre talep ettiğini söyledi.

Ankara'daki JW Marriott Oteli'nde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'na katılan Ahmet Nur Çebi, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer sorularını yanıtlayan Çebi, Faslı stoper Romain Saiss'in İstanbul'a geldiğini hatırlatarak, "Çok kaliteli bir oyuncu. Takım kaptanlığı kişiliği var, aile babası kişiliği var. Hepsinin bir arada bulunduğu bir kişi transfer etmekten çok mutluyum. Doğru bir iş yaptık. Beşiktaş taraftarının da kendisini çok seveceğini biliyorum. Onun dışında bir forvet beklentimiz var. Hollanda Milli Takımı'nda oynayan Weghorst'a ilgimiz var. Kendisiyle dün yaptığımız görüşmede, iki gün daha bizden müsaade istedi. Tahmin ediyorum ki onun da talipleri çok fazla. Şartlara bakıyor." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın Türk vatandaşı olmak istemesini de değerlendiren Çebi, "Sabah gazetede okudum. Sabah, sabah gördüğüm en keyifli haberdi. İyi ve çok vicdanlı bir insan. Bir Türkiye vatandaşı da o olsun." dedi.

Yabancı futbolcu sayısı ve harcama limitleri hakkında

Ahmet Nur Çebi, mevcut yabancı oyuncu sayısıyla ilgili görüşlerini şu şekilde kaydetti:

"Türk futboluna katkı verebilmek adına Türk futbolcuların sahada yer alabildikleri sürenin uzaması A Milli Takım adına olumlu olabilir. Ben de bu düşüncedeydim. Ancak son zamanlarda yaşadığımız bazı gerçekleri kamuoyu ile paylaşmamızda fayda var. 20 Türk futbolcuya ihtiyacımız varsa sadece topu topuna 2 isim bulabiliyoruz. Diğer 18'i yok. 2 futbolcunun da fiyatı '1 lirayken olmuş 11 milyon lira'. Bu da hoş bir durum değil. A Milli Futbol Takımı'nın her ne kadar yerli futbolcuya ihtiyaçları varsa da öbür taraftan da kulüplerin ekonomik sorunları var. Bu kadar sıkıntı içerisinde bir Türk futbolcu almak zorunda hisseden kulübün milyonlarca lira verebilecek gücü yok. Bundan sonra yerli futbolcu oynatana maddi teşvik, yabancı futbolcu oynatana da maddi olarak ceza verilsin. Sınırlama kaldırılmalı."

Harcama limitleriyle ilgili de Çebi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siz futbol takımlarının limitlerinin sınırlandırılması yerine, kar ve zarar bilançolarını yayınlayıp cezalandırılması, bence daha doğru bir davranış olur. Çünkü adamlar daha iyi bir sene geçireceklerini ümit ederek A futbolcusunun yanına B'yi de alabilirler. Bu konu sınırlamaya girmemeli. Ama buradan zarar ediyorsan hesabını da vermelisin, şeklinde olmalı. 'Yabancı sayısını azaltıp, yerli sayısını arttıracağız' dediğinizde, bunu biz Türkiye'nin altyapısından sağlayabiliriz. Siz bu kararları alalı 1 sene oldu. Bu süreçte altyapıdan futbolcu çıkaramazsınız. Bunun 3-5 seneye yayılması lazım. Bu süreç içerisinde de Türk kulüplerini teşvik etmek amacıyla Türk futbolcu oynatanlara maç başına bir para verirsiniz, yabancıyı fazla oynatıyorsa koyulan sınır üzerinde oynatılan yabancı oyuncu için federasyona bir para ödeyebiliriz. Bence bu iş ekonomik olarak paraya dönmeli."

TFF seçimi

Ahmet Nur Çebi, TFF'nin yeni başkanı olan Mehmet Büyükekşi'yle ilgili ise şunları söyledi:

"Ortak fikirde olunan bir seçim yok. Tek bir aday var, sonucu belli. Seçimden önce birçok şey konuşuldu. Bu saatten itibaren her birimiz mevcut başkana ve yönetim kuruluna destek vermek zorundayız. Bu federasyon bizim federasyonumuz. Dolayısıyla önlerinde ağır işler var. Yabancı konusu var, yayıncı kuruluş ile ilgili ekonomik tablolar var. Türk futbolunun marka değeri, transfer limitleri var. Bunların toplamında Türk futbolunun menfaatleri ön planda olacak şekilde sorunların çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin birlik ve beraberlikte olması gerekiyor."