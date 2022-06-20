  • BIST 2.533,33
  • Altın 1025.445
  • Dolar 17.3129
  • Euro 18.2116
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

HSK'nın yaz kararnamesi açıklandı! 33 ilin başsavcısı değişti

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
HSK'nın yaz kararnamesi açıklandı! 33 ilin başsavcısı değişti

Kararnameyle Eskişehir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli ve Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti, 3 Bölge Adliye Mahkemesine de yeni başsavcı atandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Yeldan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, tamamladıkları 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesinin, HSK internet sitesinde yayınlanacağını bildirdi.

Yeni atanan başsavcılar şu isimler oldu:

Antalya: Zafer Koç
Bursa: Ramazan Solmaz
Konya: Halil İnce
Kayseri: Habib Korkmaz
Eskişehir: Ali Yeldan
Kocaeli: Ferhat Kapıcı
Gaziantep: İsmail Karataş
Şanlıurfa: Cuma Çoban
Çorum: Ahmet Bektaş
Van: M. Nadir Yağcı
Muğla: Oğuzhan Dönmez
Bolu: Ali Keleş
Kırşehir: Soner Aygün
Ordu: Hasan Uçak
Gümüşhane: Tuba Ersöz
Karaman: Ali İhsan Akdoğan
Yalova: Duygu Bayar
Yozgat: Recep Sevgili
Sinop: Mesut Pektaş
Kastamonu: Ercan Ceylan
Bilecik: Burak Olgun
Osmaniye: Uygur Kaan Ansay
Hakkari: Harun Ünlüsoy
Bitlis: Durmuş Ali Karakoca
Kars: Abdullah Amanvermez
Uşak: Bozan Çevik
Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren

"HAYIRLI OLSUN"

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, kararnameye ilişkin sosyal medya hesabından; "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim,Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıtılmış atık su kullanımında teşvik oranı artıyor20 Haziran 2022 Pazartesi 09:49
  • Şehit yakınlarından Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti20 Haziran 2022 Pazartesi 09:49
  • FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasında kumpas davasına yarın başlanacak20 Haziran 2022 Pazartesi 09:48
  • Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi20 Haziran 2022 Pazartesi 09:48
  • Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi20 Haziran 2022 Pazartesi 09:47
  • Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı20 Haziran 2022 Pazartesi 09:47
  • Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınları kontrol altına alındı20 Haziran 2022 Pazartesi 09:46
  • Bakan Yanık: 2013 yılından bugüne kadar 2,5 milyon vatandaşımız Aile Eğitim Programlarından yararlandı20 Haziran 2022 Pazartesi 09:46
  • Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire 140 kişilik ekiple aranıyor20 Haziran 2022 Pazartesi 09:36
  • Üsküdar'daki ahşap binada çıkan yangın söndürüldü20 Haziran 2022 Pazartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti