HSK'nın yaz kararnamesi açıklandı! 33 ilin başsavcısı değişti

Kararnameyle Eskişehir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli ve Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti, 3 Bölge Adliye Mahkemesine de yeni başsavcı atandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Yeldan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, tamamladıkları 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesinin, HSK internet sitesinde yayınlanacağını bildirdi.
Yeni atanan başsavcılar şu isimler oldu:
Antalya: Zafer Koç
Bursa: Ramazan Solmaz
Konya: Halil İnce
Kayseri: Habib Korkmaz
Eskişehir: Ali Yeldan
Kocaeli: Ferhat Kapıcı
Gaziantep: İsmail Karataş
Şanlıurfa: Cuma Çoban
Çorum: Ahmet Bektaş
Van: M. Nadir Yağcı
Muğla: Oğuzhan Dönmez
Bolu: Ali Keleş
Kırşehir: Soner Aygün
Ordu: Hasan Uçak
Gümüşhane: Tuba Ersöz
Karaman: Ali İhsan Akdoğan
Yalova: Duygu Bayar
Yozgat: Recep Sevgili
Sinop: Mesut Pektaş
Kastamonu: Ercan Ceylan
Bilecik: Burak Olgun
Osmaniye: Uygur Kaan Ansay
Hakkari: Harun Ünlüsoy
Bitlis: Durmuş Ali Karakoca
Kars: Abdullah Amanvermez
Uşak: Bozan Çevik
Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren
"HAYIRLI OLSUN"
HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, kararnameye ilişkin sosyal medya hesabından; "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim,Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.
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