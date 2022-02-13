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Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında hedef 11 milyar dolar

Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçıları, 2022 yılını 11 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyor.
Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında hedef 11 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, Türk hububat ve bakliyat ihracatçılarının geçen yıl yurt dışına 10 milyon 736 bin 930 ton ürün gönderdiğini ve bunun karşılığında 9 milyar 156 milyon 452 bin dolar gelir sağladığını belirtti.

İhracatçıların önemli başarı elde ettiğine ve yılı hedefin çok üzerinde kapattığına dikkati çeken Altunkaya, "İhracatçılarımız bu yılın ilk ayında Türkiye genelindeki ihracatı 847 milyon 853 bin dolara ulaştırdı. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,43 arttı. Bu çok güzel bir başarıdır. Sektörümüz ihracatını her geçen yıl üstüne koyarak sürdürüyor." dedi.

Altunkaya, ihracatın artması ve ülke ekonomisine daha fazla katkı için çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerine işaret ederek, dünyanın önemli gıda fuarlarında boy gösterdiklerini dile getirdi.

Ülkeler, Türk tarım ürünlerini severek tüketiyor
Gıda tedarikçileri olarak, iklim değişikliği ve kuraklığa hassas şekilde yaklaştıklarını ve bu yönde gerekli çalışmalar yaptıklarını anlatan Altunkaya, şunları kaydetti:

"Türk hububat ve bakliyat ihracatçıları olarak Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen lezzetli tarım ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Türk tarım ürünleri lezzet ve kalitesi bakımından tüm dünyadaki insanlarca sevilerek tüketiliyor. Bu da bizim ticaretimize önemli katkı sağlıyor. Ülkeler, Anadolu'nun lezzetli gıda ürünlerini tattıktan sonra bizle olan ticaretlerini yoğunlaştırıyor. Bu yılın ilk ayında da zaten bu husus, veriler üzerinden de görülmektedir. Bizim ilk ayda sağladığımız başarının inşallah yıl boyunca da devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen yıl hedeflediğimiz 7,5 milyar dolarlık ihracat, 9 milyar doların üzerinde bir dış satımla kapatıldı. Yılın ilk ayındaki başarımızı da göz önünde bulundurduğumuzda bu yıl rahatlıkla 11 milyar dolarlık dış satımı gerçekleştireceğimize inanıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da umutluyuz."

Altunkaya, ticaret hacmini yükseltmek için var olan pazarları koruyarak özellikle Avrupa ve Amerika pazarına yöneleceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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