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HUGGY WUGGY nedir?

Mavi Balina ve Momo oyunlarının ardından özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyen Huggy Wuggy oyunu ve peluş oyuncakları için uzmanlar anne babaları uyardı.
HUGGY WUGGY nedir?

Huggy Wuggy PEGI (Pan European Game Information) içerik standartlarına göre 12 yaş üzeri için uygun görülen bir video oyunu karakterinin, oyuncağa dönüştürülmüş hali. Huggy Wuggy karakteri, Eylül 2021'de yaratıldı. Mart 2022'den bu yana da Android ve IOS marketlerde oyun olarak yer almaya başladı. Oyunun ana konusu ise terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında geçiyor ve oyuncu hayatta kalmaya çalışırken fabrikada bekleyen intikamcı oyuncaklar bulunuyor.

Oyuncu, bu korkutucu oyuncaklara yakalanmamaya çalışıyor. Sevimli görünen mavi peluştan Huggy Wuggy, ilk önce çocuklara dev bir kaide üzerinde duran statik bir karakter olarak görünüyor. Oyunun ilerleyen aşamalarında ise Huggy Wuggy kaideden kayboluyor ve hızlı bir şekilde 9 metrelik katil bir canavara dönüşüyor. Konuşmayan Huggy Wuggy, gülerek keskin dişleri ile kişileri korkutuyor. Eğer oyuncuyu yakalarsa, oyuncu ölüyor.

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