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Hull City'de fatura Shota Arveladze'ye kesildi

Hull City, kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Hull City'de fatura Shota Arveladze'ye kesildi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yapılan açıklamada, Shota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.

Hull City'den yapılan resmi açıklama şöyle;

"Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yollarını ayırmıştır. Yardımcı antrenör Peter van der Veen'in kulüpten ayrılacağını da doğrulayabiliriz.

Andy Dawson, kalıcı bir atama yapılana kadar geçici baş antrenör rolünü üstlenecek."


ACUN ILICALI: 'SHOTA İLE GÖRÜŞLERİMİZ UYUŞMADI'

Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, "Milli takım arasında Shota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceğini tartışmak için birkaç görüşmemiz oldu. Bu toplantılar devam ederken, görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Shota ve Peter, buradan teşekkürlerimizle, en büyük saygılarımızla ve geleceğe yönelik sevgi dolu dileklerimizle ayrılıyor. Odak noktamız şimdi Andy'yi ve takımı desteklemek ve bu kulübü ileriye taşımak için mümkün olan en iyi adayı bulmak.' dedi.

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