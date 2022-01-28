  • BIST 1.997,69
  • Altın 781.43236
  • Dolar 13.6355
  • Euro 15.2157
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -17 °C
»

Hull City'de teknik direktörlüğe Şota Arveladze getirildi

İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlük için Şota Arveladze ile anlaşma sağlandı.
Hull City'de teknik direktörlüğe Şota Arveladze getirildi

Hull City Kulübü, 48 yaşındaki Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve İsrail'de Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımında görev yapmıştı.

Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City Kulübü, Haziran 2019'dan beri teknik direktörlük görevini üstlenen Grant McCann ile yollarını ayırmıştı.

İngiltere Championship'te 29 puana sahip Hull City, 19. sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Getafe Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı27 Ocak 2022 Perşembe 16:17
  • Alanyaspor ligde ve kupada iddialı27 Ocak 2022 Perşembe 15:51
  • Singapur Grand Prix'si 7 sezon daha Formula 1'de27 Ocak 2022 Perşembe 14:16
  • VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu27 Ocak 2022 Perşembe 14:00
  • Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mustafa Muhammed'in yerine sınava giren arkadaşına gözaltı27 Ocak 2022 Perşembe 13:04
  • Yıldız futbolcu Lionel Messi koronavirüsü atlatamadı27 Ocak 2022 Perşembe 12:33
  • 'Uçan Türk' Fatih Arda, Pekin'e yarım kalan hikayesini tamamlamaya gidiyor27 Ocak 2022 Perşembe 12:32
  • Cleveland Cavaliers'ın galibiyetine Cedi Osman'dan 23 sayılık katkı27 Ocak 2022 Perşembe 10:40
  • Cem ve Salih hafta sonu Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında yarışacak27 Ocak 2022 Perşembe 09:29
  • Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Enes Ünal'ın takımı Getafe ile anlaştı26 Ocak 2022 Çarşamba 16:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti