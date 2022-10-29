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Hull City'den LGBT desteği: Türk futbolseverler tepki gösterdi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, bundan sonraki maçlarda köşe bayrakları, kaptanlık bandı, yedek oyuncu panosu ve sosyal medya logolarının LGBT renklerine dönüştürüleceğini açıkladı.
Hull City'den LGBT desteği: Türk futbolseverler tepki gösterdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City tarafından yapılan paylaşımda LGBT'ye destek verildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada köşe bayrakları, kaptanlık bandı, yedek oyuncu panosu ve sosyal medya logolarını LGBT renklerine dönüştürüleceği belirtildi.

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ORKUN KÖKÇÜ REDDETMİŞTİ

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'den LGBTQ+ çıkışı geldi. A Milli Takım'ın orta sahası, dini sebepler nedeniyle gökkuşağı renkli pazubandını takmayacağını açıkladı.

Kökçü, bu olayın gündem olmasının ardından yeni bir açıklama yaptı.

"Tamamen inancıma dayalı"

"Kaptanlık bandını takmama sebebim tamamen inancıma dayalı. Kendime ve inancıma yakın olmak istedim. Bu kararımın çevre baskısıyla da bir alakası yoktu.

"Bu konuyla ilgili reklam olmak istemiyorum"

"İnancıma dair bir şeyin arkasındaysam, bundan asla geri dönmem. Herkes, herkese saygı duymalı. Yaptığım açıklamada da bundan bahsetmeye çalışmıştım. Bu konuyla ilgili reklam olmak istemiyorum."

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