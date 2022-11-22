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Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlangıcından şu ana kadar 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerine karşı gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında, Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı.

Gerçekleştirilen başarılı hava harekatında 89 hedefin imha edildiği belirtilmişti.

Harekatta öldürülen terörist rakamlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamada bulundu.

"Harekatın başlangıcından bugüne 184 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakan Akar, "Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın daha da artacağını değerlendiriyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtarmak için baskıyı azaltmadan, eli kanlı, bebek katili teröristlere karşı yapılması gerekenleri 'ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı' ile yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Teröristler alçaklıklarını bir kez daha bütün dünyaya gösterdiler"

Gözü dönmüş teröristlerin Öncüpınar, Karkamış'ta sivilleri, çocukları, okulları hedef aldığını söyleyen Bakan Akar, "Teröristler alçaklıklarını bir kez daha bütün dünyaya gösterdiler. Bunun üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ateş destek vasıtaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın uçakları ile bilinen bütün hedefler vuruldu, vurulmaya devam ediyor." diye konuştu.

"Teröristler panik ve korku içerisinde"

AA'nın haberine göre, faaliyetlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "terörü kaynağında yok etmek" talimatları kapsamında yerine getirildiğini aktaran Akar, "Mehmetçiğin karşısına çıkamayan teröristler alçakça girişimlerde bulundular. Panik ve korku içindeler. Terör örgütünün çöküşünü daimi hale getirmek için gerekeni yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Alçaklara yardım ve yataklık eden içeride ve dışarıdaki fitne ve fesat yuvaları hala teröristleri koruyor, kolluyor." diyen Bakan Akar, Mehmetçiğin terörle mücadele konusunda bugüne kadar yapılması gerekeni yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini vurguladı.

"Alçaklıklarının hesabını soracağız"

Terör örgütünün büyük bir çöküş içinde olduğunu dile getiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Biz diyoruz ki artık hesap zamanı. Daha önce yaptıklarıyla birlikte geçen hafta Beyoğlu'nda bugün de sınır hattı Öncüpınar ve Karkamış'ta yaptıkları alçaklıkların hepsinin hesabını soracağız. Bunların hesabını verecekler. Şehitlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının hesabını sormaya devam edeceğiz.

"TSK, hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösteriyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek faaliyetlerin planlamasında gerekse icrasında sivillere, çevreye, tarihi, kültürel ve dini yapılara zarar gelmemesi için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösteriyor. Türk ordusu, tüm bu hassasiyetleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa sonuna kadar yapacak."

 

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