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Hulusi Akar'dan tahıl koridoru diplomasisi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.
Hulusi Akar'dan tahıl koridoru diplomasisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İnsani yardım ve tahıl sevkiyatı konuları ele alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Ayrıca, Ukrayna halkına sağlanan insani yardımların devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

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