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Hüseyin Gazi parkı çok sevildi

Altındağlı vatandaşlar parkları çok sevdi. Kısa bir süre önce yapımı tamamlanarak hizmete sokulan Hüseyin Gazi Parkı, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Park, her yaştan mahalle sakininin buluşma noktası haline geldi.
Hüseyin Gazi parkı çok sevildi

Hüseyin Gazi Parkı, mahalle sakinlerinin favorisi oldu. Altındağ'a her geçen gün yeni parklar kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Parklarımızın her yaştan Altındağlı vatandaşımız için neşe kaynağı olmasını istiyoruz. Altındağlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar olmasına büyük önem veriyoruz. Altındağlı vatandaşlarımız mutlu oluyorsa, biz de mutlu oluyoruz." dedi.

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HAYDİ ÇOCUKLAR PARKA
Başkan Balcı "Özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin parklarda geçirdiği verimli saatler bizi çok mutlu ediyor. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması, gençlerimizin spor yapması, parklarda kendilerine ayrılan alanlarda basketbol oynaması en büyük temennimiz... Çünkü biz en çok onların geleceği ve mutluluğu için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Balcı, tüm mahallelerde belirlenen alanlara tam donanımlı parklar yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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