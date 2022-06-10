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Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Recep Kara oldu

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 56’ncı Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Recep Kara oldu.
Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Recep Kara oldu

Tekirdağ sahil dolgu alanında düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri’ne 14 boyda farklı kategorilerde 400 pehlivan katıldı. Başpehlivanlık güreşlerinde Hasan Cengiz, Hüseyin Gümüşsalan’ı, Recep Kara ise İsmail Koç’u yenerek finale çıktı. Hasan Cengiz - Recep Kara finalini kazanan Recep Kara, Hüseyin Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Kara, “Final üstü bir maç oldu. Mücadelesinden dolayı arkadaşımı tebrik ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız Tahir Büyükakın’a armağan olsun” dedi.


 

Final müsabakasının ardından düzenlenen kupa töreninde, dereceye giren pehlivanlara madalyaları ve kupaları güreş ağası Hikmet Mutlu tarafından verildi. Başpehlivan olan Recep Kara, kupasını engelli Giray Muhammet Beşli’ye  hediye etti


 

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan adına düzenlenen güreşlerin başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi. Yüksel, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, "Tekirdağ'da bundan sonra güreşleri daha da iyi yaparak geleneksel hale getireceğiz. Tekirdağ'dan da güzel pehlivanlar çıkaracağız inşallah" dedi.

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