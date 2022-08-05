  • BIST 2.750,49
  • Altın 1021.734
  • Dolar 17.9104
  • Euro 18.2203
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Husumetli olduğu kadına çarpıp, 300 metre otomobilin tavanında sürükleyen sürücü serbest

KARAMAN'da adliye önünde konuşmak için kendisine doğru gelen husumetlisi Merve Şakır'a otomobiliyle çarpıp, yaklaşık 300 metre aracın tavanında sürükleyen sürücü Süleyman Y., sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Husumetli olduğu kadına çarpıp, 300 metre otomobilin tavanında sürükleyen sürücü serbest

Sürücünün fren yapması sonucu aracın üzerinden düşen Merve Şakır'ın tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaman Adalet Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre Merve Şakır, aralarında husumet bulunan Süleyman Y. ile adliye önünde konuşmak istedi. Merve Şakır, Süleyman Y.'nin bulunduğu otomobile doğru yürürken, bir anda gaza basan sürücü, kendisine doğru gelen genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Merve Şakır otomobilin tavanında kalırken, Süleyman Y. ise durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 300 metre boyunca otomobilin tavanında sürüklenen Merve Şakır, Süleyman Y.'nin akaryakıt istasyonu içerisine girerken fren yapması sonucu otomobilin önüne düştü. Süleyman Y., bu kez de otomobil ile Şakır'ın sol ayağının üzerinden geçerek kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Şakır'ın otomobilin üzerinde sürüklendiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay yerinden kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanan sürücü Süleyman Y., bugün sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Genç kadının tedavisi ise devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ta skuter denetimi, "ödemeyeceğim, yırtıp atacağım"05 Ağustos 2022 Cuma 18:14
  • İzmir'de aranan 7 hükümlü yakalandı04 Ağustos 2022 Perşembe 18:52
  • Avcılar'da dayak yiyen uyuşturucu şüphelisi adliyede04 Ağustos 2022 Perşembe 16:47
  • Sultanbeyli'de trafik kazası sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada04 Ağustos 2022 Perşembe 16:46
  • 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlandı04 Ağustos 2022 Perşembe 10:13
  • Şanlıurfa'da silahlı kavga; yoldan geçen anne ve 2 çocuğu saçmalarla yaralandı03 Ağustos 2022 Çarşamba 23:20
  • Şişli'de asayiş denetimi03 Ağustos 2022 Çarşamba 22:22
  • Uzman Çavuş, park halindeki otomobilde ölü bulundu03 Ağustos 2022 Çarşamba 22:21
  • Sultangazi’de silahlı çatışma: 2 ağır yaralı03 Ağustos 2022 Çarşamba 21:26
  • Cinayet şüphelisini, olay yerinde bıraktığı ayakkabıları yakalattı03 Ağustos 2022 Çarşamba 19:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti