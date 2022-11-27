Husumetli oldukları kişinin otomobiline çarpıp bıçakladılar

Kayseri'de, Mümtaz Ö. ve Ahmet E., aralarında husumet bulunan Ebubekir B.'nin otomobiline minibüsle çarptıktan sonra bıçakla yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı’nda meydana geldi. Mümtaz Ö. ve Ahmet E. 38 KL 305 plakalı minibüs ile aralarında husumet bulunan Ebubekir B.'nin 34 JL 7330 plakalı otomobilini takibe aldı. Mümtaz Ö., kullandığı minibüsle Ebubekir B.'nin otomobiline çarptı. Mümtaz Ö. ve Ahmet E., araçtan inerek Ebubekir B.'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebubekir B., gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Mümtaz Ö. polis merkezine giderek teslim oldu. Ahmet A.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, olay sonra saldırganların minibüsüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.