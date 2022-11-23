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Husumetlisi, Pitbull köpeğini üzerine saldırttı; o anlar kamerada

Husumetlisi, Pitbull köpeğini üzerine saldırttı; o anlar kamerada
Bursa'da yaşayan Erol Tosun (46), husumetlisi Mehmet Murat Ö. (53) tarafından üzerine saldırtılan Pitbull cinsi köpeğin ısırması sonucu ağır yaralandı.

Olay, 27 Ekim günü saat 18.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Tosun, eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun'un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö. ile husumetli oldukları konuyu konuşmak üzere Vişne Caddesi'ndeki iş yerinde buluştu. Tosun ile Mehmet Murat Ö., oğlu Eyüpcan Ö. (24) ve yanlarındaki 1 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Murat Ö. başta olmak üzere 3 kişi tarafından üzerine saldırtıldığı öne sürülen Pitbull cinsi köpek, Tosun'u ağır yaraladı.

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