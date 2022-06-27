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Husumetlisini yaralayan eski belediye başkanının ev hapsi kaldırıldı

KAYSERİ'de husumetlisi Yusuf Güçlü'yü (38) tabancayla yaraladığı suçlamasıyla ev hapsi tedbiri ile yargılanan eski Sarıoğlan Belediyesi Başkanı Ali Osman Yıldız'ın (49) ev hapsinin kaldırılmasına hükmedildi.
Husumetlisini yaralayan eski belediye başkanının ev hapsi kaldırıldı

Olay, geçen yıl 19 Ekim'de Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, eski Sarıoğlan Belediyesi Başkanı Ali Osman Yıldız, husumetlisi Yusuf Güçlü ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldız, belinden çıkardığı tabanca ile Güçlü'yü sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güçlü'yü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Osman Yıldız ise polis merkezine giderek teslim oldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yıldız hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı.

'KENDİSİNE YALVARDIM'

Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Yusuf Güçlü ile bir önceki duruşmada ev hapsi tedbiri ile salıverilen tutuksuz sanık Ali Osman Yıldız hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar eden Yıldız, "Bana sahte çek verdi. Daha önce kendisinden şikayetçi olmuştum. Olay günü de mağdur olduğumu söyleyerek, kendisine yalvardım. 'Git, ne yapıyorsan yap' dedi. Kendisinin silahı olduğu için arabasından alacak düşüncesi ile ateş ettim" dedi. Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Yusuf Güçlü ise şikayetçi olduğunu tekrarladı. Mahkeme heyeti, mağdurun kati raporunun gecikmesi nedeniyle sanık Ali Osman Yıldız hakkında uygulanan ev hapsi tedbirinin kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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