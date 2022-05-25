Hyundai STARIA Türkiye'de satışa çıktı

Hyundai’nin yeni MPV modeli STARIA, Türkiye'de satışa sunuldu.

Hyundai açıklamasına göre, Hyundai, STARIA ile Türk tüketicilerine farklı alternatifler sunuyor. STARIA ile hem aileler hem de ticari işletmeler için özel çözümler sunan Hyundai, mobilite açısından da atak yapıyor.

Ticari modellere tasarım açısından farklı bir boyut getiren Hyundai, STARIA ile 9 kişilik konforu bir arada sunuyor. Son teknolojinin çarpıcı ve fütüristik bir tasarımla birleşmesini simgeleyen STARIA, günlük rutin işlerdeki görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirirken, aile kullanımında da maksimum fayda sağlıyor. Otomobil, iç mekanında yer alan mobilite deneyimiyle de yolcularına konfor sunuyor. Hyundai’nin yeni tasarım ürünü olan STARIA’nın genel tasarım özellikleri arasında "içten dışa" bir yaklaşım bulunuyor. İç mekan kullanımına öncelik veren Hyundai, STARIA’daki oturma sistemini ihtiyaca bağlı olarak düzenleyebiliyor. Kokpitte ve aksesuarlarda kullanılan malzemeler ile segmentine alternatif sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai markasının tüm dünya çapında büyük bir değişim ve gelişim içinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biriyiz. Marka olarak geleneksel üretici olmaktan uzaklaşıp insanoğlunun geleceğine yön veren ve hayatlarımızı her alanda kolaylaştıran mobilite çözümleri sağlayan bir marka olma yolunda da hızla ilerliyoruz. Bu doğrultuda 2022’deki ikinci yeniliğimiz olan 9 koltuklu STARIA ile uzun bir süredir yer almadığımız MPV segmentine tekrar merhaba diyoruz. Ön farları sayesinde fark yaratan tasarımıyla, tüm yolcularına rahat ve konforlu bir yolculuk sunan kullanışlılığıyla, yüksek kalitesiyle, yeni yaklaşımlar sunan teknolojik özellikleriyle ve Türk aile yapısına uyan geniş iç hacmiyle STARIA’nın Türkiye’de önemli bir fark yaratacağına inanıyoruz."

Uzay gemisine benzeyen, geleceğe yönelik bir tasarım

Verilen bilgiye göre, Hyundai’nin yeni MPV modeli STARIA, 659 bin 900 TL’den Türk tüketicisinin beğenisine sunuldu. STARIA’nın dış tasarımı, sade ve modern çizgilerden oluşuyor. Uzaydan bakıldığında gün doğarken oluşan dünyanın silüeti, yeni MPV’nin tasarımına da ilham kaynağı oldu.

Önden arkaya doğru uzanan akıcı tasarım, burada modern bir ambiyans oluşturuyor. Bir eğri hareketiyle önden arkaya doğru uzanan tasarım felsefesi, uzay mekiği ve yolcu gemisinden ilham alıyor. STARIA’nın ön tarafında ise yatay gündüz farları (DRL) ve aracın genişliği boyunca uzanan uzun ve kısa farlar bulunuyor. Şık desenlere sahip geniş ızgara, otomobile sofistike bir görünüm kazandırıyor.

Hyundai, aracın modern görünümünü zirveye çıkarmak için ön kısmı aynı gövde rengi ile hazırlamış. Alçaltılmış gövde yapısı ve yanlardaki geniş panoramik camlar, genel görüşü destekliyor. Bu camlar araca genişlik hissi sağlıyor ve ciddi anlamda içerideki ferahlığı artırıyor. “Hanok” olarak bilinen geleneksel Kore mimari tarzı, STARIA’nın iç mekanında kendisini fazlasıyla gösteriyor. Araç içindeki yolcuların dışarıdaymış gibi rahat ve ferah bir sürüş keyfi yaşamalarını sağlıyor.

Arka kısımdaysa göz alıcı diklemesine yerleştirilmiş stop lambaları bulunuyor. Geniş bir cam ile desteklenen arka kısımda sade ve saf bir görünüm yer alıyor. Arka tampon ise yolcuların bagajlarını kolayca yüklemesine ve boşaltmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple yükleme eşiği düşük seviyede bırakılmış. Ticari araçlara bambaşka bir kimlik kazandırmak için sıradanlıktan uzak, lüks bir görünüm sunan STARIA, segmentindeki tüm beklentileri karşılayan çok özel teknolojik öğelere de sahip.

İşlevsel ve birinci sınıf iç mekan

Dış tasarımında uzaydan etkilenen STARIA, iç mekanında da bir yolcu gemisinin salonundan esinlenmiş. Daha alçak bir konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş panoramik pencerelere sahip yenilikçi tasarım mimarisi, araç içindekilere ferah ve sakin bir ortam sunuyor.

Sürücü odaklı kokpitte 4,2 inç renkli dijital gösterge ve 8 inç dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra her koltuk sırasında bulunan USB şarj girişleriyle de mobil cihazların şarj edilmesine imkan tanınıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni, otomatik ön ve arka klima ve geri görüş kamerası gündelik hayatı kolaylaştırırken 3+3+3 oturma düzeniyle de sürücü dahil tam 9 kişilik kapasiteye sahip.

Hyundai mühendisleri STARIA’nın iç mekanını tasarlarken aynı zamanda yük veya eşya taşınmasına da fırsat veriyor. 60/40 oranında katlanabilen koltukların minder kısımları da üst tarafa doğru yatırılarak ekstra alan sağlanmış oluyor.

Arka sıradaki tüm koltukların bel kısımları da yatırıldığı zaman koltuklar çıkarılmadan dahi muazzam bir kargo alanı elde ediliyor. Bagaj kapasitesi, arka sıradaki koltuk öne kaydırıldığında da tam 1,303 litre hacim sağlıyor. Bu da hem aile hem de ticari amaçla kullanıma yeşil ışık yakmış oluyor.

Hyundai STARIA, 2,2 litrelik CRDi motor seçeneği ve 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman ile sunuluyor. Hem ekonomik hem de performanslı olan bu dizel motor, 177 beygir gücünde. Hyundai tarafından geliştirilen bu motorun maksimum torku ise 430 Nm.

Önden çekişli Hyundai STARIA, yeni bir platforma ve süspansiyon sistemine de sahip. Çoklu bağlantılı arka süspansiyonla üretilen otomobil, optimize edilmiş motor performansını en iyi şekilde yol aktarırken aynı zamanda uzun süreli yolculuklarda ekstra konfor ve sürüş keyfi sunuyor.

Hyundai STARIA, 5 farklı gövde rengi (Derin Siyah Sedefli, Gümüş Gri, Krem Beyaz, Grafit Gri ve Gece Mavisi) ile satışa sunulurken iç mekanındaysa gri ve siyah renk kombinasyonuna yer veriyor.