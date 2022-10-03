  • BIST 3.236,04
  • Altın 992.656
  • Dolar 18.5588
  • Euro 18.2505
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Ian Kasırgası'nda ölü sayısı 87'ye çıktı

ABD'nin Florida eyaletini kategori 4 şiddetinde vuran Ian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı, 83'ü Florida'da ve 4'ü Kuzey Carolina'da olmak üzere 87'ye yükseldi.
Ian Kasırgası'nda ölü sayısı 87'ye çıktı

ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, kategori dört şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Florida'da ardında büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83'e yükselirken, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.

ABD'nin güney kıyılarında, 800 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğu açıklandı.

Florida halkının, pazar gününden itibaren enkaz ve çamuru temizlemek için evlerine dönmeye başladığı kaydedildi.

Kasırganın sadece Florida eyaletinde neden olduğu hasarın 47 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Bazı şirketlerin, sigortalı hasarın 60 milyar dolara çıkabileceğini, toplam hasarın ise 100 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ettiği ifade ediliyor.

Binlerce ev ve iş yerinin sular altında kaldığı objektiflere yansırken, yüzlerce tekne ve aracın da kasırgada sürüklendiği ve hasar gördüğü AA tarafından görüntülenmişti.

Diğer taraftan, ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile Pazartesi günü, sel felaketine maruz kalan Porto Rico'yu, Çarşamba günü ise Florida'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı03 Ekim 2022 Pazartesi 10:07
  • Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor03 Ekim 2022 Pazartesi 09:59
  • Ian Kasırgası'nda ölü sayısı 87'ye çıktı03 Ekim 2022 Pazartesi 09:58
  • Süleyman Soylu, Tokatlı şehit polisin evinde gözyaşlarını tutamadı02 Ekim 2022 Pazar 23:28
  • ABD’li hemşire, rahim ameliyatı için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ni seçti02 Ekim 2022 Pazar 23:25
  • Fatih'te tarihi surlarda yangın02 Ekim 2022 Pazar 23:22
  • Şehit Polis Mustafa Çalışgan, son yolculuğuna uğurlandı02 Ekim 2022 Pazar 23:21
  • Kadıköy'de Mahsa Amini eylemi02 Ekim 2022 Pazar 23:19
  • SoloTürk’ün Tekirdağ’daki gösterisi nefes kesti02 Ekim 2022 Pazar 23:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşi ile konuştu02 Ekim 2022 Pazar 23:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti