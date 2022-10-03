Ian Kasırgası'nda ölü sayısı 87'ye çıktı

ABD'nin Florida eyaletini kategori 4 şiddetinde vuran Ian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı, 83'ü Florida'da ve 4'ü Kuzey Carolina'da olmak üzere 87'ye yükseldi.

ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, kategori dört şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Florida'da ardında büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83'e yükselirken, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.

ABD'nin güney kıyılarında, 800 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğu açıklandı.

Florida halkının, pazar gününden itibaren enkaz ve çamuru temizlemek için evlerine dönmeye başladığı kaydedildi.

Kasırganın sadece Florida eyaletinde neden olduğu hasarın 47 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Bazı şirketlerin, sigortalı hasarın 60 milyar dolara çıkabileceğini, toplam hasarın ise 100 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ettiği ifade ediliyor.

Binlerce ev ve iş yerinin sular altında kaldığı objektiflere yansırken, yüzlerce tekne ve aracın da kasırgada sürüklendiği ve hasar gördüğü AA tarafından görüntülenmişti.

Diğer taraftan, ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile Pazartesi günü, sel felaketine maruz kalan Porto Rico'yu, Çarşamba günü ise Florida'yı ziyaret edeceğini duyurdu.