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İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar önlemlerine ilişkin konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar önlemlerine ilişkin konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabahtan itibaren başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırmaya başlayan kar yağışıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM)'da konuşan İmamoğlu, "Bu sene mart ayı, gerçekten son yılların belki de en yağışlı, en fazla kar alan yılını yaşıyor. Dün itibariyle, valiliğimizde yaptığımız toplantı sonrası cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan bir kar yağışının İstanbul'umuzda etkili olacağını ifade etmiştik. Sonrasında Sayın Valimizin bugüne dönük okulları tatil etmesiyle beraber, bugün daha sorunsuz bir gün geçirdik diyebilirim" dedi. 
 

"YARIN GÜN BOYU BELLİ ARALIKLARLA KAR VAR"

"Yarın gün boyu, belli molalarla akşama kadar etkili bir kar yağışı söz konusu İstanbul'da" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: 

"O açıdan yarının tedbirli geçirilmesini, vatandaşlarımız tarafından özellikle yetkililerin, yetkili kurumların, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini diliyoruz. Ve araçla mümkün olduğu kadar çıkmamaları, mümkün olduğu kadar mutlaka toplu taşımanın kullanılması önemli bir husus. Çok mecbur kalındığında da çıkılan araçların elbette ki, kış koşullarına uygun olmasına dikkat etsinler. Kar yağışının akşamın ilerleyen saatlerine doğru daha etkili olması bekleniyor. İnşallah sağlıkla, huzurla vatandaşlarımızın evine vardığı, bütün görevli arkadaşlarımızın da görevlerini yerine getirdiği bir gün diliyorum. Metro seferleri gece ikiye kadar devam edecek. Gün boyu İETT, 39 bin 257 sefer düzenledi. İhtiyaç halinde de belli hatlara, ek seferleri olacak. Tabii yine özellikle metro seferlerimizin de gece 02.00'ye kadar süreceğini tekrar etmiş olayım."


 

"SİZLERİ BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İstanbul genelinde karla mücadele çalışmalarının her alanda devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, İBB depolarında yeterli miktarda tuzun bulunduğunun altını çizdi. İBB'nin, yaklaşık 9 bin 500 çalışan ve 2000'in üzerinde araç ekipmanıyla sahada var olmaya devam edeceğini belirten İmamoğlu, evsizlere yönelik hizmetlerin de aralıksız devam ettirildiğini kaydetti. Metrobüs güzergahının sürekli açık olması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran İmamoğlu, sokak hayvanlarıyla ilgili tedbirlerin de Veterinerlik Müdürlüğü vasıtasıyla sürdüğünü ifade etti. İBB'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli biçimde çalışmaya devam ettiğini belirten İmamoğlu, "İstanbul'da şu anda her şey gayet iyi gidiyor. İlgili tüm kurumların açıklamalarını vatandaşlarımızın takip etmelerini ve ona göre hareket etmelerini de diliyorum. İnşallah sıkıntısız bir hafta sonunu geçirip, tahmin ediyorum ki kar yağışını hep birlikte bu sene adına uğurlamış olacağız diye düşünüyorum. Yarın yine AKOM'dan bir arada olacağız, birlikte olacağız. Ben, sizleri buradaki arkadaşlarımla bilgilendirmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.(DHA)

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