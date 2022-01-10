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İBB Meclisinde 'Halk Ekmek' tartışması

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruk ve üretim kapasiteleriyle ilgili tartışmalar gündeme geldi.
İBB Meclisinde 'Halk Ekmek' tartışması

İBB Meclis Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan Mecliste, Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruk ve üretim kapasiteleriyle ilgili tartışmalar gündeme geldi. AK Parti Arnavutköy Meclis üyesi Gökhan Özten, İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin ekmek arzını yönetememesi ve dağıtım ağında yaşanan sorunlar nedeniyle İstanbullular'ın ekmeğe ulaşmada zorluklar yaşadığını söyledi. Özten, verdiği soru önergesinde üretim kapasitesinin neden düşük gösterildiğini sordu. Yapılan tartışmaların ardından soru önergesi oy birliği ile kabul edildi. 
 

"HALK EKMEK KUYRUKLARININ SEBEBİ NEDİR?"

AK Parti Arnavutköy Meclis üyesi Gökhan Özten verdiği soru önergesinde, "İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin dağıtım alanında yaşanan sorunlar nedeniyle İstanbulluların ekmeğe ulaşmakta zorluklar yaşadığına şahit oluyoruz. Özellikle ekmeğin siyasetin malzemesi haline getirilmesi insanlara yapılan bir haksızlıktır. Bu doğrultuda aşağıdaki sorularımın cevaplanmasını talep ederim. Halk Ekmek büfelerinin neredeyse tamamında ekmek dağıtımının saatinde yapılmadığına yönelik şikayetler gelmektedir. Halk Ekmek kuyruklarının uzamasına neden olacak dağıtım ağının gereken saatinde sağlanamamasının sebebi nedir? Bu dağıtım ağının bir türlü Halk Ekmek yönetimi tarafından sağlanamaması yönetici zafiyeti mi yoksa kasten mi yapılmaktadır? Yine sahadan aldığımız bilgilere göre Halk Ekmek büfelerinin talep ettikleri sayıda ekmeği fabrikadan alamadıklarını, bazı büfelerin talep ettiklerinin neredeyse yarısı kadar ekmek alabildiklerini, bu nedenle vatandaşların ekmeğin kalmayacağı düşüncesiyle kuyruklar oluşturdukları yönünde bir bilgi edinilmiştir. Büfelerin talebi olan ekmeğin karşılanamaması yönetim zafiyeti mi yoksa kasten yapılan bir işlem midir?" diye sordu. 


 

"FİYAT FARKINDAN DOLAYI VATANDAŞIMIZ TERCİH EDİYOR"

Özten'in ardından söz alan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "İstanbul'da Halk Ekmek'te ekmek hala 1 lira 25 kuruş olarak satılıyor. Elbette bu fiyat farkından dolayı vatandaşımız Halk Ekmeği tercih ediyor. Halk Ekmek hepimizin ekmeğidir. 1977 yılından itibaren Halk Ekmek, ekmek üretmeye devam ediyor. Halk Ekmek, İstanbul ekmeğidir" dedi 


 

"CİDDİ BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR"

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise  "Ciddi bir bilgi kirliliği var. Ben yaklaşık 9 tane birbiriyle tutarsız bilgi tespit ettim. Halk Ekmek meselesinin nasıl siyasileştirildiğini dinledik. 1 yıl önce Halk Ekmek Genel Müdürü'nün yapmış olduğu açıklamada 1 milyon 400 bin üretim yaptıklarını belirtti. 1 ay evvel İBB Sözcüsü sosyal medyasında 1 milyon 600 bin üretim yaptıklarını söyledi. Bu kadar bilgi kirliliği olunca web sitesine baktığımda 1 milyon 800 bin üretim yapıldığı yazılmıştı. Bu kadar ekmek üretiliyorsa, bu kuyruklar neyin nesidir?" diye konuştu.

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